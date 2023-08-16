Российская авиация наносит массированные удары по позициям противника в населённых пунктах Старомайорское и Урожайное. ВКС РФ применяют авиационные бомбы с фугасными боеголовками ФАБ-500. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".
На опубликованном видео отчётливо видны удары полутонными снарядами. После падения авиабомб раздаются мощные взрывы.
Ранее бойцы батальона "Восток" сообщили, что уступили Урожайное украинской армии.
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".