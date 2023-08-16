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ВКС РФ наносят массированные удары по Старомайорскому и Урожайному бомбами ФАБ-500

0:35
Силовые структуры

Российская авиация наносит массированные удары по позициям противника в населённых пунктах Старомайорское и Урожайное. ВКС РФ применяют авиационные бомбы с фугасными боеголовками ФАБ-500. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".

На опубликованном видео отчётливо видны удары полутонными снарядами. После падения авиабомб раздаются мощные взрывы.

Ранее бойцы батальона "Восток" сообщили, что уступили Урожайное украинской армии. 

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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