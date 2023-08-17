Ракетный удар российской армии уничтожил воинский эшелон Вооружённых сил Украины (ВСУ) со снарядами в Днепропетровской области.
По информации пресс-службы Минобороны РФ, цель находилась на станции Межевая. Отмечается, что эшелон был поражён в районе разгрузки.
"На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами", — сказано в официальном релизе.
Ранее сообщалось, что в ночь на 15 августа российские войска нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ в разных регионах Украины. Прилёты были зафиксированы в том числе и в Днепропетровской области.
Ранее глава МО РФ Сергей Шойгу призвал к точечным ударам по объектам украинского военно-промышленного комплекса.
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