МО: армия РФ ракетным ударом уничтожила воинский эшелон ВСУ на станции Межевая

Ракетный удар российской армии уничтожил воинский эшелон Вооружённых сил Украины (ВСУ) со снарядами в Днепропетровской области.

Фото: kremlin.ru

По информации пресс-службы Минобороны РФ, цель находилась на станции Межевая. Отмечается, что эшелон был поражён в районе разгрузки.

"На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами", — сказано в официальном релизе.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 августа российские войска нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ в разных регионах Украины. Прилёты были зафиксированы в том числе и в Днепропетровской области.

Ранее глава МО РФ Сергей Шойгу призвал к точечным ударам по объектам украинского военно-промышленного комплекса.