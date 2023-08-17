Лукашенко: Зеленский сидел в погребе, когда армия России стояла на окраинах Киева

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Украинский лидер Владимир Зеленский сидел в погребе, когда армия Российской Федерации стояла на окраинах Киева.

Фото: "This image of Zelensky’s face while visiting Bucha says it all." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом в интервью украинской журналистке Диане Панченко рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, в начале спецоперации была уверенность, что ВС РФ планировали установить контроль над Киевом за несколько дней. При этом Лукашенко отметил, что защита столицы Украины не является заслугой главы Незалежной.

Также лидер РБ оценил шансы Зеленского, если бы сегодня прошли выборы на Украине. Если выборы пройдут сегодня, то в них победит кто-то из военных, но только не действующий президент, подытожил Лукашенко.