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ВСУ попытались атаковать дроном корабли Черноморского флота у Севастополя

0:52
Силовые структуры

Вооружённые силы Украины пытались атаковать безэкипажным катером-дроном корабли Черноморского флота России юго-западнее города Севастополя.

ВСУ попытались атаковать дроном корабли Черноморского флота у Севастополя
Фото: "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сегодня сообщило Министерство обороны РФ.

В 22:55 (по МСК) украинская армия осуществила безуспешную попытку атаковать корабли, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Чёрного моря. Всё происходило в 237 километрах юго-западнее Севастополя.

В ходе отражения атаки морской беспилотник ВСУ уничтожен огнём из бортового оружия кораблей ЧФ РФ — патрульного корабля "Василий Быков" и сторожевого корабля "Пытливый", не достигнув цели атаки.

Сейчас корабли продолжают успешно выполнять свои задачи по охране морских рубежей.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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