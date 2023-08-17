Вооружённые силы Украины пытались атаковать безэкипажным катером-дроном корабли Черноморского флота России юго-западнее города Севастополя.
Об этом сегодня сообщило Министерство обороны РФ.
В 22:55 (по МСК) украинская армия осуществила безуспешную попытку атаковать корабли, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Чёрного моря. Всё происходило в 237 километрах юго-западнее Севастополя.
В ходе отражения атаки морской беспилотник ВСУ уничтожен огнём из бортового оружия кораблей ЧФ РФ — патрульного корабля "Василий Быков" и сторожевого корабля "Пытливый", не достигнув цели атаки.
Сейчас корабли продолжают успешно выполнять свои задачи по охране морских рубежей.
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