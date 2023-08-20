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На рубеже Орехов-Работино ВСУ ввели в бой оставшиеся четыре бригады из резерва для прорыва

Силовые структуры

В Запорожской области, на рубеже Орехова — Работино украинское командование ввело в бой последние четыре бригады из резерва, чтобы прорывать линию обороны ВС РФ.

На рубеже Орехов-Работино ВСУ ввели в бой оставшиеся четыре бригады из резерва для прорыва
Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом со ссылкой на турецкие источники сообщает Telegram-канал "Милитарист".

Но наступающие смогли дойти лишь до пространства между минными полями и передними линиями обороны армии России. И это всё, несмотря на задействование самых элитных сил ВСУ после 2,5 месяцев контрнаступа.

Киев и НАТО сделали ставку на последний шанс, но опять безрезультатно. Как лишь ресурсы для этого контрнаступления будут исчерпаны, Генштаб Украины осознает, что российские войска пойдут в контратаку, а пока упрямо заставляет ВСУ атаковать, отметил портал.

РФ пытается дать Киеву надежду и заставить его бросить в бой все резервы. Похоже, что данная тактика работает, подытожил канал.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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