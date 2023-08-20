В Запорожской области, на рубеже Орехова — Работино украинское командование ввело в бой последние четыре бригады из резерва, чтобы прорывать линию обороны ВС РФ.
Об этом со ссылкой на турецкие источники сообщает Telegram-канал "Милитарист".
Но наступающие смогли дойти лишь до пространства между минными полями и передними линиями обороны армии России. И это всё, несмотря на задействование самых элитных сил ВСУ после 2,5 месяцев контрнаступа.
Киев и НАТО сделали ставку на последний шанс, но опять безрезультатно. Как лишь ресурсы для этого контрнаступления будут исчерпаны, Генштаб Украины осознает, что российские войска пойдут в контратаку, а пока упрямо заставляет ВСУ атаковать, отметил портал.
РФ пытается дать Киеву надежду и заставить его бросить в бой все резервы. Похоже, что данная тактика работает, подытожил канал.
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Тема уступки Москве части украинских территорий ради членства в альянсе возникла после заявлений главы офиса генсека военного блока Стиана Йенссена.