Поставка Киеву истребителей-бомбардировщиков F-16 из стран ЕС не поможет украинской армии. У ВС РФ есть чем ответить и на это натовское оружие.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.