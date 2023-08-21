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На F-16 у России есть грозные ответы: "Ждём, встретим, похороним"

1:29
Силовые структуры

Поставка Киеву истребителей-бомбардировщиков F-16 из стран ЕС не поможет украинской армии. У ВС РФ есть чем ответить и на это натовское оружие.

На F-16 у России есть грозные ответы: "Ждём, встретим, похороним"
Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

В самом начале спецоперации ВСУ уповали сперва на переносной ПТРК "Джавелин", затем — на систему Himers, потом — на немецкие "Леопарды". Не помогло ничего, отмечает военкор Альгис Микульскис.

Да, с ним пришлось бороться, подстраивать тактику, но обеспечить "чудесную победу" Киеву все эти вооружения не могли, пишет "Царьград".

Пока немецкие "Леопарды" догорают в полях, у Украины "новая надежда" — истребители, несколько штук которых обещают страны НАТО. Но то, что F-16 — это самолёт 70-х гг. прошлого столетия, в Киеве стараются не думать. Он безнадёжно отстаёт от современных машин ВКС РФ, его электроника не может ничего противопоставить самолётам "Су". Да и российские ПВО и РЭБ весьма усилились за последние месяцы.

"Но украинцы не унывают и продолжают радостно "гыгыкать", захлёбываясь от восторга и смеясь над "рашистским летающим металлоломом". Так что "ждём, встретим, похороним". Разумеется, не расслабляясь и не упуская из виду, что F-16 всё-таки не кукурузник, а достаточно грозное оружие. На которое у России есть такие же грозные ответы", — подытожил военкор "Царьграда".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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