Мощные взрывы в Киевской и Черниговской областях

Вечером в понедельник, 21 августа, мощные взрывы слышны в Киевской и Черниговской областях

Фото: The New York Times / Evan Hill

Местные жители уже сообщили о прилётах беспилотников.

"Барражирующие боеприпасы "Герань-1/2" начали поражать цели в Киевской области. В Черниговской области барражирующий боеприпас "Герань" поразил объект инфраструктуры", — в частности сообщают украинские порталы.

Воздушную тревогу объявили в ряде украинских регионов. Официальный Киев пишет о якобы успешной работе систем ПВО.