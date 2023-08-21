Вечером в понедельник, 21 августа, мощные взрывы слышны в Киевской и Черниговской областях
Местные жители уже сообщили о прилётах беспилотников.
"Барражирующие боеприпасы "Герань-1/2" начали поражать цели в Киевской области. В Черниговской области барражирующий боеприпас "Герань" поразил объект инфраструктуры", — в частности сообщают украинские порталы.
Воздушную тревогу объявили в ряде украинских регионов. Официальный Киев пишет о якобы успешной работе систем ПВО.
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