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Мощные взрывы в Киевской и Черниговской областях

Силовые структуры

Вечером в понедельник, 21 августа, мощные взрывы слышны в Киевской и Черниговской областях

Мощные взрывы в Киевской и Черниговской областях
Фото: The New York Times / Evan Hill

Местные жители уже сообщили о прилётах беспилотников.

"Барражирующие боеприпасы "Герань-1/2" начали поражать цели в Киевской области. В Черниговской области барражирующий боеприпас "Герань" поразил объект инфраструктуры", — в частности сообщают украинские порталы.

Воздушную тревогу объявили в ряде украинских регионов. Официальный Киев пишет о якобы успешной работе систем ПВО.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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