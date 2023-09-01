Кнутов: Украина намерена усилить заброс диверсантов в Россию

Перед диверсионно-разведывательной группой Украины, сумевшей пробраться вглубь Брянской области, стояла весьма сложная задача.

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Об этом сообщил директор музея войск ПВО, военный эксперт, полковник Юрий Кнутов.

"ДРГ была укомплектована профессионалами, и это говорит о том, что задача у нее была очень серьёзная. Не просто зайти пошуметь, пострелять, вызвать панику и сбежать. Группа тщательно готовилась. Отбор шел очень серьёзный", — цитирует аналитика "Московский комсомолец".

По его словам, выход на территорию РФ может быть "связан с диверсией на АЭС в Курске или на каких-то военных объектах". Группа смогла проникнуть вглубь России на 50 км, а обнаружить в Брянских лесах небольшой отряд сложно. Возможно, на территории России им оказывала помощь агентура спецслужб Украины.

Также Кнутов прогнозирует увеличение количества таких вылазок, поскольку США недавно жёстко попросили Киев сократить количество дронов для разведки и перейти к ДРГ.

Это и экономично, и надёжнее — пришли, посмотрели объект и начали "по нему работать, подытожил эксперт.