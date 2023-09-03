Дроны "Герань-2" ударили по транспортному терминалу ВСУ в Рени Одесской области

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Мощные взрывы в Одесской области, о которых сообщают украинские источники, раздались в транспортном терминале ВСУ в городе Рени.

Фото: Openverse

Важный для украинской армии логистический узел на Дунае ночью 3 сентября был атакован дронами-камикадзе "Герань-2" ВС России.

"Сегодня ночью русские дроны-камикадзе семейства "Герань" прилетели в порт Рени на реке Дунай в Одесской области. Этот транспортный терминал используется украинцами для снабжения ВСУ вооружением и техникой", — сообщает военкор в Telegram-канале Dambiev.

Ранее украинские военнослужащие пожаловали журналистам из США, что подразделения ВС РФ начали применять новую тактику, которая превращает минные поля в настоящий ад.