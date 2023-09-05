Выстрелом противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) моментально уничтожен танк Вооружённых сил Украины, ведущий огонь в сторону позиций российской армии.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

На Запорожском фронте уничтожен танк украинских бандформирований, пытавшийся обстреливать позиции российской армии. Сразу после выстрела по тяжёлой машине бандеровцев прилетает ракета ПТУР армии России.

Военкоры издания предоставляют видео эпизода мгновенной реакции российских солдат.

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