Россия впервые применила в ночных ударах по Украине усовершенствованную бомбу ФАБ-1500

В ночь на среду российские военные нанесли удар по складу с боеприпасами в Бериславе на Украине усовершенствованной планирующей полуторатонной авиабомбой ФАБ-1500. Над окрестностями зафиксировали зарево огромного размера.

Фото: "File:FAB-500 M62 aerial bomb in Park Patriot 01.jpg" by Vitaly V. Kuzmin is licensed under CC BY-SA 4.0.

Это означает то, что за несколько последних месяцев на вооружении ВС РФ появился боеприпас, который станет для ВСУ настоящей катастрофой. Об этом на условиях анонимности рассказал один из представителей российской "оборонки" в беседе с "МК".

Он пояснил, что ценность авиабомб оснащённых универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) в том, что бомбардировщик может сбрасывать управляемый боеприпас, не входя в зону поражения ПВО противника.

Летом стало известно, что модулями управления и коррекции оснастили полутонные ФАБ-500. Теперь же зафиксирован первый случай применения полуторатонной ФАБ-1500, а это уже принципиально иная боевая мощь.

Доработать свободно падающие бомбы стоит на порядки дешевле, чем производить высокоточные ракеты. А средств для борьбы с планирующими бомбами украинская ПВО не имеет.

По словам собеседника издания, доработка стала вынужденным, но необходимым решением в условиях боевых действий на Украине.

К началу большого наступления ВСУ доработать УМПК для ФАБ-1500 не успели, но ещё можно ожидать, что полуторатонные боеприпасы внесут коррективы в планы киевского командования, заключил автор статьи.