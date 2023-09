В ночь на среду российские военные нанесли удар по складу с боеприпасами в Бериславе на Украине усовершенствованной планирующей полуторатонной авиабомбой ФАБ-1500. Над окрестностями зафиксировали зарево огромного размера.

Фото: "File:FAB-500 M62 aerial bomb in Park Patriot 01.jpg" by Vitaly V. Kuzmin is licensed under CC BY-SA 4.0.