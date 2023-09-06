Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Башкирии объявили карантин из-за бешенства
Поклонники Юры Шатунова устроили давку на открытии памятника солисту
В Тюмени тренер батутного центра подозревается в педофилии
NRK: из-за потери самых опытных бойцов ВСУ их продвижение ещё больше замедлится
Психолог рассказала, почему не стоит платить детям за оценки
Эксперты назвали факторы риска развития болезни легионеров
Уроженцу Тагила грозит 10 лет тюрьмы за избиение подростка в подъезде
Красноярца задержали за спонсирование ФБК*
Академик Нетёсов: из-за нового штамма "Пирола" россиян ждёт новая волна коронавируса

Ходаковский: боевики ВСУ сумели добраться до подвала в доме на окраине посёлка

0:53
Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) сумели добраться до подвала в окраинном доме посёлка (речь, вероятно, идёт о Новодонецком — прим. ред.), однако прямое попадание российского снаряда превратило дом в братскую могилу. Под обломками похоронено около десяти человек.

Ходаковский: боевики ВСУ сумели добраться до подвала в доме на окраине посёлка
Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Об этом рассказал замначальника Главного управления спецназа Росгвардии по ДНР, экс-комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский в своём Telegram-канале вечером 6 сентября.

По его словам, линия фронта утратила чёткость контуров, с обеих сторон постоянно работает артиллерия, нанося взаимный урон.

День очень был очень тяжёлый, заключил военный.

Ранее вчера комбат сообщил о переходе ВСУ в наступление в районе Новодонецкого под Угледаром.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Талантливый российский актёр и режиссёр скончался на 60-м году жизни

Советский и российский актёр и режиссер Константин Арефьев скончался на 60-м году жизни 4 сентября.

Умер актёр из сериала "Пасечник" Константин Арефьев
Генерал Заварзин заявил, что Суровикин заступает на новую "неплохую" работу
Стало известно о новой работе генерала Суровикина
ВСУ вплотную подошли к позициям российских войск, не понеся потерь
Погибшая в Аргентине россиянка перед смертью звонила подруге
Новая встреча между Белградом и Приштиной назначена на 14 сентября Михаил Плисюк Предпенсионеры: ярлык "Активный возраст" как издевательство Сергей Лебедев Грант Шэппс: скандальный авантюрист в британском оборонном ведомстве Александр Артамонов
Звуки взрывов разбудили киевлян 6 сентября: подробности атаки
Эксперты рассказали, чего ждать от наступления ВСУ под Угледаром
Су-34 ВКС РФ впервые применил бомбу ФАБ-1500 на спецоперации
Су-34 ВКС РФ впервые применил бомбу ФАБ-1500 на спецоперации
Последние материалы
В Тюмени тренер батутного центра подозревается в педофилии
NRK: из-за потери самых опытных бойцов ВСУ их продвижение ещё больше замедлится
Ходаковский: боевики ВСУ сумели добраться до подвала в доме на окраине посёлка
Психолог рассказала, почему не стоит платить детям за оценки
Эксперты назвали факторы риска развития болезни легионеров
Уроженцу Тагила грозит 10 лет тюрьмы за избиение подростка в подъезде
Красноярца задержали за спонсирование ФБК*
Академик Нетёсов: из-за нового штамма "Пирола" россиян ждёт новая волна коронавируса
Туризм в Волгоградскую область вырос на 18% этим летом
В Китае женщина перегрызла трос, чтобы получить iPhone 14
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников