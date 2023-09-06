Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) сумели добраться до подвала в окраинном доме посёлка (речь, вероятно, идёт о Новодонецком — прим. ред.), однако прямое попадание российского снаряда превратило дом в братскую могилу. Под обломками похоронено около десяти человек.
Об этом рассказал замначальника Главного управления спецназа Росгвардии по ДНР, экс-комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский в своём Telegram-канале вечером 6 сентября.
По его словам, линия фронта утратила чёткость контуров, с обеих сторон постоянно работает артиллерия, нанося взаимный урон.
День очень был очень тяжёлый, заключил военный.
Ранее вчера комбат сообщил о переходе ВСУ в наступление в районе Новодонецкого под Угледаром.
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