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Ходаковский: напряжение на участке Новодонецкое — Новомайорское не спадает

1:03
Силовые структуры

Напряжение на участке Новодонецкое — Новомайорское под Угледаром не спадает. Об этом сообщил экс-комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский в своём Telegram-канале утром в четверг, 7 сентября.

Ходаковский: напряжение на участке Новодонецкое — Новомайорское не спадает
Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По словам военного, очень плотный артиллерийский огонь ведётся со стороны боевиков ВСУ. Российские подразделения отвечают, однако дальности не позволяют дотянуться до огневых позиций противника.

Также украинские войска несут потери в живой силе и технике, но упорно продолжают атаковать, добавил офицер.

"Некоторые наши позиции разобраны снарядами настолько, что полностью утратили свою функциональность", — пишет Ходаковский.

Он отметил, что противник не применяет авиацию, а российские ВКС вчера отработали по переднему краю ФАБами. Однако ввиду тесного соприкосновения ВС РФ и противника существует высокий риск "дружественного огня", поэтому лётчики осторожничают, заключил комбат.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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