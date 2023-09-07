Напряжение на участке Новодонецкое — Новомайорское под Угледаром не спадает. Об этом сообщил экс-комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский в своём Telegram-канале утром в четверг, 7 сентября.
По словам военного, очень плотный артиллерийский огонь ведётся со стороны боевиков ВСУ. Российские подразделения отвечают, однако дальности не позволяют дотянуться до огневых позиций противника.
Также украинские войска несут потери в живой силе и технике, но упорно продолжают атаковать, добавил офицер.
"Некоторые наши позиции разобраны снарядами настолько, что полностью утратили свою функциональность", — пишет Ходаковский.
Он отметил, что противник не применяет авиацию, а российские ВКС вчера отработали по переднему краю ФАБами. Однако ввиду тесного соприкосновения ВС РФ и противника существует высокий риск "дружественного огня", поэтому лётчики осторожничают, заключил комбат.
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