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Киев раструбил, Запад подхватил: ВСУ "поразили российскую подлодку"

Силовые структуры

На данный момент западные СМИ, ссылаясь на источники из Киева, распространяют информацию о ночной атаке Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на военно-морскую базу в Крыму, которая, как утверждается, привела к первому известному удару по российской подводной лодке с начала вооруженного конфликта на Украине. Эту новость передает британский телеканал Sky News, сообщает EADaily.

Киев раструбил, Запад подхватил: ВСУ "поразили российскую подлодку"
Фото: википедия

По данным России, в ходе атаки ракетами, запущенными войсками киевского режима, были повреждены два корабля на Севастопольской верфи, включая российскую дизельную подводную лодку, хотя информация о подводной лодке пока не подтверждена официально. Андрей Юсов, представитель украинской военной разведки, утверждал в беседе с агентством Reuters:

"Мы подтверждаем, что большой десантный корабль и подводная лодка были поражены. Мы не комментируем средства, (использованные) для удара".

Министерство обороны России утверждает, что Украина запустила 10 ракет, из которых семь были сбиты, но все три безэкипажных катера, использованные в атаке, были уничтожены.

"В результате попадания крылатых ракет противника два корабля, находившиеся в ремонте, получили повреждения", — информировали в военном ведомстве

В результате атаки на судоремонтный завод в Крыму сообщается о более чем 20 пострадавших. Этот завод специализируется на строительстве и ремонте надводных кораблей и подводных лодок Черноморского флота России, как отмечает британский телеканал.

Военный аналитик Роб Ли разместил в социальных сетях видеоролики и изображения, которые, по его словам, демонстрируют удар. Он также ссылается на другой источник в сети, который идентифицировал подводную лодку как дизельную подводную лодку проекта 636.3 "Ростов-на-Дону" Черноморского флота России, а большой десантный корабль идентифицирован как проект 775 "Ропуча" Балтийского флота России.

Стремительная реакция Киева на "пораженную российскую субмарину" привела к новым активностям натовской разведывательной авиации в Черноморском регионе. Радиотехнический разведывательный самолет Bombardier Challenger 650 Artemis наблюдался над Румынией, а к югу от Крыма был замечен высотный разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk ВВС США, который вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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