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Сообщается о мощных взрывах в Днепропетровске

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Силовые структуры

Украинские ресурсы сообщают о мощных взрывах, которые слышны в Днепропетровске.

Сообщается о мощных взрывах в Днепропетровске
Фото: скриншот из видео очевидцев

Ранее там, а также в Николаевской области Украины и на подконтрольной Киеву части Херсонской области была объявлена воздушная тревога.

На подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области тоже сейчас слышна сирена воздушной тревоги.

Также около полуночи силы ПВО России уничтожили два беспилотника самолётного типа над территорией Брянской области, сообщили в МО РФ.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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