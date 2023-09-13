Украинские ресурсы сообщают о мощных взрывах, которые слышны в Днепропетровске.
Ранее там, а также в Николаевской области Украины и на подконтрольной Киеву части Херсонской области была объявлена воздушная тревога.
На подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области тоже сейчас слышна сирена воздушной тревоги.
Также около полуночи силы ПВО России уничтожили два беспилотника самолётного типа над территорией Брянской области, сообщили в МО РФ.
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Удар украинскими крылатыми ракетами по Севастополю имеет целью эскалацию конфликта с втягиванием в него стран НАТО. Остановить Киев может только успех РФ в СВО.