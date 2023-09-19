Бойцы РФ с помощью тяжёлых огнемётных систем (ТОС) "Солнцепёк" нанесли удар по украинским диверсантам, которые пытались переправиться через реку Днепр.
По данным Министерства обороны РФ, военные ВСУ планировали добраться до островов, чтобы закрепиться, а затем совершить высадку на левом берегу.
"Выявленные разведкой и операторами БПЛА диверсионные отряды украинских боевиков уничтожены точным ударом тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк", — пояснили в ведомстве.
Как подчеркнули в МО, реактивные снаряды ВС РФ попали точно в цель, после чего прогремели взрывы.
Ранее военный обозреватель Геннадий Алёхин заявил, что из-за работы российских "Солнцепёков" под Купянском ожоговый центр в Харькове забит ранеными солдатами ВСУ. Госпитали не могут справиться с количеством пациентов, уточнил эксперт.
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