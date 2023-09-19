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МО РФ: "Солнцепёки" уничтожили диверсантов ВСУ, пытавшихся перейти Днепр

Силовые структуры

Бойцы РФ с помощью тяжёлых огнемётных систем (ТОС) "Солнцепёк" нанесли удар по украинским диверсантам, которые пытались переправиться через реку Днепр.

МО РФ: "Солнцепёки" уничтожили диверсантов ВСУ, пытавшихся перейти Днепр
Фото: Вадим Савицкий

По данным Министерства обороны РФ, военные ВСУ планировали добраться до островов, чтобы закрепиться, а затем совершить высадку на левом берегу.

"Выявленные разведкой и операторами БПЛА диверсионные отряды украинских боевиков уничтожены точным ударом тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк", — пояснили в ведомстве.

Как подчеркнули в МО, реактивные снаряды ВС РФ попали точно в цель, после чего прогремели взрывы.

Ранее военный обозреватель Геннадий Алёхин заявил, что из-за работы российских "Солнцепёков" под Купянском ожоговый центр в Харькове забит ранеными солдатами ВСУ. Госпитали не могут справиться с количеством пациентов, уточнил эксперт.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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