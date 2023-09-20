CNR: российский танк Т-80 демонстрирует высокую эффективность в ходе СВО

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Китайский военный журналист Шао Юнлин сообщил о высокой эффективности российского танка Т-80 в зоне спецоперации.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

В своём материале для CNR он отметил, что эта боевая машина готова к высокоскоростным манёврам и работе при низких температурах.

По словам обозревателя, Т-80 часто характеризуют как "реактивный танк" или "летающий".

Журналист заявил о "прекрасных характеристиках" бронемашины ВС РФ. Он добавил, что танк хорошо показал себя в ходе боёв с украинскими войсками.

Ранее российский танкист Кирилл Широков выманил из укрытия танк ВСУ, после чего пехота нанесла по нему удары. Украинским военным пришлось покинуть позицию, однако при попытке бегства с поля боя бронемашина ВСУ была окончательно поражена.