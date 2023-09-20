Китайский военный журналист Шао Юнлин сообщил о высокой эффективности российского танка Т-80 в зоне спецоперации.
В своём материале для CNR он отметил, что эта боевая машина готова к высокоскоростным манёврам и работе при низких температурах.
По словам обозревателя, Т-80 часто характеризуют как "реактивный танк" или "летающий".
Журналист заявил о "прекрасных характеристиках" бронемашины ВС РФ. Он добавил, что танк хорошо показал себя в ходе боёв с украинскими войсками.
Ранее российский танкист Кирилл Широков выманил из укрытия танк ВСУ, после чего пехота нанесла по нему удары. Украинским военным пришлось покинуть позицию, однако при попытке бегства с поля боя бронемашина ВСУ была окончательно поражена.
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