Кадыров опубликовал видео с уничтожением техники ВСУ в районе Кременной

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров обнародовал видеозапись, на которой продемонстрированы удары бойцов спецназа "Ахмат" по украинской технике на Кременском направлении.

По его словам, военные оперативно находят и ликвидируют технику Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он добавил, что большую роль в этой работе играют беспилотники. Как пояснил политик, бойцы ВС РФ показали себя как сильнейшие специалисты по управлению дронами.

"Это позволяет группе "Аида" из отряда Исмаила "Охотника" (спецназ "Ахмат") действовать на опережение", — подчеркнул Кадыров в Telegram.

Он уточнил, что на опубликованной видеозаписи показаны аэроразведка, обнаружение позиции ВСУ, а также уничтожение живой силы, техники и замаскированных укрытий противника. Глава Чечни выразил благодарность бойцам за эффективную работу.

Ранее Кадыров назвал сражения в районе Кременной самой настоящей бойней, в которой подразделения ВСУ несут серьёзные потери.