Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли большое количество техники, полученной от западных партнёров. В связи с этим Киев изменил тактику в зоне конфликта, сообщает The Wall Street Journal.
Как сказано в статье, теперь командование ВСУ бросает новые резервы на передовую с помощью бронетранспортёров (БТР). Затем небольшие группы украинских военных пытаются продвинуться, подчёркивает издание.
"После первых тяжёлых потерь танков и боевых машин, поставленных Западом, украинские войска теперь перешли к действиям небольшими группами", — отмечает WSJ.
Ранее начальник ГУР Украины Кирилл Буданов признал, что большая часть наступательной операции ВСУ проходит пешком. Он неоднократно заявлял о медленном продвижении украинских войск. Несмотря на это, руководитель ГУР считает, что ВСУ в состоянии продолжать контрнаступление в холодный период.
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