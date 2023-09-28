WSJ: ВСУ пришлось сменить тактику из-за больших потерь западной техники

Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли большое количество техники, полученной от западных партнёров. В связи с этим Киев изменил тактику в зоне конфликта, сообщает The Wall Street Journal.

Фото: openverse.org

Как сказано в статье, теперь командование ВСУ бросает новые резервы на передовую с помощью бронетранспортёров (БТР). Затем небольшие группы украинских военных пытаются продвинуться, подчёркивает издание.

"После первых тяжёлых потерь танков и боевых машин, поставленных Западом, украинские войска теперь перешли к действиям небольшими группами", — отмечает WSJ.

Ранее начальник ГУР Украины Кирилл Буданов признал, что большая часть наступательной операции ВСУ проходит пешком. Он неоднократно заявлял о медленном продвижении украинских войск. Несмотря на это, руководитель ГУР считает, что ВСУ в состоянии продолжать контрнаступление в холодный период.