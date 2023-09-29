На Краснолиманском направлении обнаружено отдельное подразделение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом проинформировал военный эксперт и бывший подполковник ЛНР Андрей Марочко.
"В районе населённого пункта Червоная Диброва работает отдельное подразделение ВФУ численностью до взвода, и состоящее в основном из операторов дронов", — рассказал он.
У боевиков имеется широкий арсенал различных типов БПЛА с разнообразными тактико-техническими характеристиками. Из их оборонительных позиций часто наблюдаются одновременные запуски десяти и более беспилотников.
"Запуски комбинированные, с разведывательными и ударными БЛА", — сообщил Марочко.
Ранее эксперт сообщал, что двое военнослужащих ВСУ застрелили своего сослуживца, чтобы сдаться в плен.
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