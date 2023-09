На Краснолиманском направлении обнаружено отдельное подразделение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом проинформировал военный эксперт и бывший подполковник ЛНР Андрей Марочко.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.