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Марочко: на Краснолиманском направлении работает отдельное подразделение БПЛА

Силовые структуры

На Краснолиманском направлении обнаружено отдельное подразделение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом проинформировал военный эксперт и бывший подполковник ЛНР Андрей Марочко.

Марочко: на Краснолиманском направлении работает отдельное подразделение БПЛА
Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

"В районе населённого пункта Червоная Диброва работает отдельное подразделение ВФУ численностью до взвода, и состоящее в основном из операторов дронов", — рассказал он.

У боевиков имеется широкий арсенал различных типов БПЛА с разнообразными тактико-техническими характеристиками. Из их оборонительных позиций часто наблюдаются одновременные запуски десяти и более беспилотников.

"Запуски комбинированные, с разведывательными и ударными БЛА", — сообщил Марочко.

Ранее эксперт сообщал, что двое военнослужащих ВСУ застрелили своего сослуживца, чтобы сдаться в плен.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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