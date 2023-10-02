Видеокадры жёстких боёв за Старомайорское предоставляют военные корреспонденты телеканала RT.

Журналист издания Александр Пискунов показал ролик, где российский боец уничтожил группу боевиков Вооружённых сил Украины.

Морской пехотинец 40-й бригады Тихоокеанского флота в одиночку смог уничтожить группу из шести боевиков, которые пытались зайти в окопы российской армии.

Ранее сообщалось, что Генштаб Украины нервничает из-за "исчезновения" 20-тысячной группировки ЧВК "Вагнер" из Белоруссии.

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