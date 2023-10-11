Израильские военнослужащие нанесли удары по системе обнаружения самолётов над Сектором Газа. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии обороны (ЦАХАЛ).
По информации ведомства, Израиль осуществил успешную атаку, ликвидировав несколько продвинутых систем, которые были разработаны военными ХАМАС и использовались для обнаружения боевой авиации в воздушном пространстве.
Подчёркивается, что участники движения ХАМАС создали сеть камер по всей территории Газы.
Как пояснили в ЦАХАЛ, после израильской атаки палестинцы больше не смогут владеть точными сведениями о том, что происходит в небе.
Ранее Израиль ударил по военно-морской инфраструктуре ХАМАС, которая применялась для атак на израильское побережье. Помимо этого, ликвидирован водолаз, пытавшийся проникнуть на территорию Израиля.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Психотерапевт Татьяна Зеленкова-Захарчук рассказала, что рост жира на животе может быть обусловлен несколькими факторами.