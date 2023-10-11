Армия Израиля уничтожила системы ХАМАС по обнаружению самолётов над Газой

Израильские военнослужащие нанесли удары по системе обнаружения самолётов над Сектором Газа. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии обороны (ЦАХАЛ).

Фото: openverse

По информации ведомства, Израиль осуществил успешную атаку, ликвидировав несколько продвинутых систем, которые были разработаны военными ХАМАС и использовались для обнаружения боевой авиации в воздушном пространстве.

Подчёркивается, что участники движения ХАМАС создали сеть камер по всей территории Газы.

Как пояснили в ЦАХАЛ, после израильской атаки палестинцы больше не смогут владеть точными сведениями о том, что происходит в небе.

Ранее Израиль ударил по военно-морской инфраструктуре ХАМАС, которая применялась для атак на израильское побережье. Помимо этого, ликвидирован водолаз, пытавшийся проникнуть на территорию Израиля.