Жительницу израильского поселения отпустило на свободу военное крыло движения ХАМАС "Бригады аль-Кассама".
Кроме этой заложницы были отпущены и двое её детей. Видеоролик выкладывает телеканал "Аль-Джазира".
Ранее Минздрав сектора Газа сообщал, что в результате атак ЦАХАЛ 1100 палестинцев убиты и более 5 тысяч получили ранения.
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