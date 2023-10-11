Появилось видео с отпущенной заложницей ХАМАС

Жительницу израильского поселения отпустило на свободу военное крыло движения ХАМАС "Бригады аль-Кассама".

Фото: www.gazeta.ru

Кроме этой заложницы были отпущены и двое её детей. Видеоролик выкладывает телеканал "Аль-Джазира".

Ранее Минздрав сектора Газа сообщал, что в результате атак ЦАХАЛ 1100 палестинцев убиты и более 5 тысяч получили ранения.