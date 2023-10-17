Израильская военная авиация атаковала штаб-квартиру ХАМАС. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Как пояснили в ведомстве, в результате удара истребителей ликвидирован военный агент палестинского движения.
"Истребители армии обороны Израиля нанесли удар по штаб-квартире террористической организации ХАМАС", — отмечается в официальном релизе.
Ранее военные Израиля уничтожили шесть высокопоставленных представителей ХАМАС, в том числе участников движения, которые организовали массированную ракетную атаку на израильские города 7 октября.
По мнению американского журналиста Сеймура Херша, после эвакуации гражданского населения из сектора Газа израильская армия применит бомбы JDAM производства США для разрушения региона.
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