Военная авиация Израиля нанесла удар по штаб-квартире движения ХАМАС

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Израильская военная авиация атаковала штаб-квартиру ХАМАС. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Фото: Openverse

Как пояснили в ведомстве, в результате удара истребителей ликвидирован военный агент палестинского движения.

"Истребители армии обороны Израиля нанесли удар по штаб-квартире террористической организации ХАМАС", — отмечается в официальном релизе.

Ранее военные Израиля уничтожили шесть высокопоставленных представителей ХАМАС, в том числе участников движения, которые организовали массированную ракетную атаку на израильские города 7 октября.

По мнению американского журналиста Сеймура Херша, после эвакуации гражданского населения из сектора Газа израильская армия применит бомбы JDAM производства США для разрушения региона.