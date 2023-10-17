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Военная авиация Израиля нанесла удар по штаб-квартире движения ХАМАС

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Силовые структуры

Израильская военная авиация атаковала штаб-квартиру ХАМАС. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Военная авиация Израиля нанесла удар по штаб-квартире движения ХАМАС
Фото: Openverse

Как пояснили в ведомстве, в результате удара истребителей ликвидирован военный агент палестинского движения.

"Истребители армии обороны Израиля нанесли удар по штаб-квартире террористической организации ХАМАС", — отмечается в официальном релизе.

Ранее военные Израиля уничтожили шесть высокопоставленных представителей ХАМАС, в том числе участников движения, которые организовали массированную ракетную атаку на израильские города 7 октября.

По мнению американского журналиста Сеймура Херша, после эвакуации гражданского населения из сектора Газа израильская армия применит бомбы JDAM производства США для разрушения региона.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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