ВС РФ за сутки уничтожили сотни боевиков, ВСУ несут большие потери

ВС РФ продолжают проведение СВО, Министерство обороны сообщает об успешных действиях на ключевых участках.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

На Краснолиманском направлении отражено десять атак штурмовиков ВСУ, а также нанесено поражение живой силе и технике в районе Ямполовки ДНР.

На Купянском направлении отражено пять атак в районах Синьковки Харьковской области и Сергеевки ЛНР.

Потери врага: до 50 боевиков и три пикапа.

В районе Первомайского ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Потери противника составили до ста боевиков, два ББМ, два автомобиля и гаубица Д-30.

На Донецком направлении нанесено поражение живой силе и военной технике противника в районах Васюковки, Андреевки, Раздоловки и Курдюмовки ДНР. Потери ВСУ: до 260 боевиков и четыре автомобиля, гаубица М777 (США) и реактивная система залпового огня "Град".

На Южно-донецком потери Украины составили до 140 боевиков, три автомобиля.

На Запорожском направлении отражено 3 атаки противника, уничтожено до 20 боевиков, два танка и три автомобиля, гаубица FH-70 (Британия), орудие Д-20, а также американская гаубица М119.