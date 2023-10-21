ВС РФ продолжают проведение СВО, Министерство обороны сообщает об успешных действиях на ключевых участках.
На Краснолиманском направлении отражено десять атак штурмовиков ВСУ, а также нанесено поражение живой силе и технике в районе Ямполовки ДНР.
На Купянском направлении отражено пять атак в районах Синьковки Харьковской области и Сергеевки ЛНР.
Потери врага: до 50 боевиков и три пикапа.
В районе Первомайского ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Потери противника составили до ста боевиков, два ББМ, два автомобиля и гаубица Д-30.
На Донецком направлении нанесено поражение живой силе и военной технике противника в районах Васюковки, Андреевки, Раздоловки и Курдюмовки ДНР. Потери ВСУ: до 260 боевиков и четыре автомобиля, гаубица М777 (США) и реактивная система залпового огня "Град".
На Южно-донецком потери Украины составили до 140 боевиков, три автомобиля.
На Запорожском направлении отражено 3 атаки противника, уничтожено до 20 боевиков, два танка и три автомобиля, гаубица FH-70 (Британия), орудие Д-20, а также американская гаубица М119.
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Соловьёв выпустил видеоролик с мест СВО, где извинился перед МИД РФ за Сатановского и сказал, что увольняет его с телеканала.