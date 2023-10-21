Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актера Брэдли Купера заметили на свидании с Джиджи Хадид
В Госдуме заявили, что Google может начать "дерусификацию"
Политолог Сатановский признался, что не жалеет о своём увольнении после оскорбления представителя МИД Захаровой
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил скрытую планету с облаками из кварца
Биологи США нашли новый биомаркер старения
В Госдуме считают, что Латвия может закрыть Балтийское море для России, но "только на словах или бумаге"
Ушла из жизни актриса из "Аты-баты, шли солдаты…" Нина Кирьякова
Хамзаев: Сатановского нужно привлечь по статье за оскорбление власти
Американские ученые открыли недостающий в теории Дарвина закон эволюции

ВС РФ за сутки уничтожили сотни боевиков, ВСУ несут большие потери

Силовые структуры

ВС РФ продолжают проведение СВО, Министерство обороны сообщает об успешных действиях на ключевых участках.

ВС РФ за сутки уничтожили сотни боевиков, ВСУ несут большие потери
Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

На Краснолиманском направлении отражено десять атак штурмовиков ВСУ, а также нанесено поражение живой силе и технике в районе Ямполовки ДНР.

На Купянском направлении отражено пять атак в районах Синьковки Харьковской области и Сергеевки ЛНР.

Потери врага: до 50 боевиков и три пикапа.

В районе Первомайского ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Потери противника составили до ста боевиков, два ББМ, два автомобиля и гаубица Д-30.

На Донецком направлении нанесено поражение живой силе и военной технике противника в районах Васюковки, Андреевки, Раздоловки и Курдюмовки ДНР. Потери ВСУ: до 260 боевиков и четыре автомобиля, гаубица М777 (США) и реактивная система залпового огня "Град".

На Южно-донецком потери Украины составили до 140 боевиков, три автомобиля.

На Запорожском направлении отражено 3 атаки противника, уничтожено до 20 боевиков, два танка и три автомобиля, гаубица FH-70 (Британия), орудие Д-20, а также американская гаубица М119.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Соловьёв уволил Сатановского за "пьяную шмару Захарову"

Соловьёв выпустил видеоролик с мест СВО, где извинился перед МИД РФ за Сатановского и сказал, что увольняет его с телеканала.

Владимир Соловьёв уволил Сатановского за оскорбление Марии Захаровой
FP: Украине придётся отказаться от территорий ради мира
Зеленскому дали шокирующий совет по России
Певицу Машу Распутину после скандальных слов убрали из жюри шоу "Суперстар"
Клещи российской армии вокруг Авдеевки неумолимо сжимаются
Черноморский флот покинул Севастополь — изгнание или стратегия? Виктор Пахомов "Кинжалы" над Чёрным морем: какой будет реакция НАТО? Андрей Николаев Алексей Апухтин: судьба забытого поэта Сергей Лебедев
Вероника Сыромля из Севастополя стала победительницей шоу "Голос. Уже не дети"
Россиянам назвали 4 причины не приобретать автомобили из Китая
Бежал ли Черноморский флот из Крыма?
Бежал ли Черноморский флот из Крыма?
Последние материалы
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил скрытую планету с облаками из кварца
Биологи США нашли новый биомаркер старения
В Госдуме считают, что Латвия может закрыть Балтийское море для России, но "только на словах или бумаге"
Ушла из жизни актриса из "Аты-баты, шли солдаты…" Нина Кирьякова
Хамзаев: Сатановского нужно привлечь по статье за оскорбление власти
Американские ученые открыли недостающий в теории Дарвина закон эволюции
В Китае тестируют новый универсал Lada Vesta SW Cross
Генерал ВСУ сообщил о продолжающемся наступлении российских военных на Купянском направлении
Жительница Черногорска хвасталась татуировкой и получила условный срок
Губернатор Херсонской области рассказал о проведении разведчиками ВС РФ рейда на правый берег Днепра
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников