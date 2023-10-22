Украинские военные нередко дезертируют, многие солдаты уезжают с линии соприкосновения и не возвращаются обратно. Об этом сообщил пленный боец ВСУ Александр Лыска.
По его словам, одному из его сослуживцев удалось отпроситься на похороны бабушки.
"Мы его отпустили, он уехал — и с концами", — подчеркнул пленный в беседе с РИА Новости.
Как пояснил Лыска, это не единственный такой случай. Он добавил, что были и другие солдаты, которые сбегали с позиций.
Агентство подчёркивает: Александр Лыска был призван на службу в рамках мобилизационной кампании на Украине. Он попал в российский плен в Запорожской области.
Бывший солдат ВСУ уточнил, что с ним хорошо обращаются в плену.
Ранее экс-разведчик США Тони Шаффер заявил об отсутствии успехов у Киева в ходе контрнаступления. По его мнению, ВСУ выдохлись, так и не добившись каких-либо результатов.
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