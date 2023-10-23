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Что произошло на юбилее, где хотели отравить 80 офицеров: "Рявкнул на весь ресторан"

1:44
Силовые структуры

На юбилее лётного училища в Армавире после торжественной части офицеры пошли в ресторан, чтобы отметить юбилей.

Что произошло на юбилее, где хотели отравить 80 офицеров: "Рявкнул на весь ресторан"
Фото: Wikimedia Commons

Как водится, пошли тосты — "за альма-матер, за командиров и наставников, за авиацию", рассказывает ставший очевидцем событий подполковник запаса Сергей Литвинов.

"Были запасники и отставники. Полковники, подполковники, майоры… Были и действующие ещё лётчики на серьёзных должностях. Были и некоторые участники СВО. И все — с орденами и медалями. Где-то под 80 душ", — в беседе с KP. RU сказал офицер.

Когда застолье завершалось, сотрудник ресторана объявил, что от ветеранов училища по этому случаю прислан торт и три-четыре ящиков виски. Выпускники стали фотографироваться на фоне красивого многоэтажного торта с актуальной эмблемой училища, а затем его стали резать.

"И вдруг один из офицеров как рявкнет на весь ресторан: "Отставить! Торт вон! Бутылки вон!" — говорит подполковник.

Многие чуть оторопели, но не стали спорить. Сразу стали пытаться вычислить, кто могли прислать торт, проверили видеокамеры наблюдения. Курьера вычислили, снимок передали правоохранителям. Но тот уже рванул в Ставрополь с билетом до Москвы.

Этому офицеру надо вручить орден за спасение восьми десятков офицеров. Ведь все могли погибнуть, но операция ГУР провалилась, подчеркнул собеседник.

33-летний курьер — уроженец Мелитополя задержан. Сам он до этого сказал жене, что поехал в командировку.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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