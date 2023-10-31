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Украинский военнопленный: подготовка оборонительных позиций под Купянском находится под контролем наёмников

1:16
Силовые структуры

За подготовкой оборонительных позиций ВСУ под Купянском в Харьковской области следят иностранные наёмники. Об этом сообщил военнослужащий 54-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Николай Бондаренко, попавший в плен к россиянам.

Украинский военнопленный: подготовка оборонительных позиций под Купянском находится под контролем наёмников
Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

"Иностранцы где-то были, но я только двух человек видел. В тылу стояли. Два человека ходили в балаклавах, я даже лица не видел. Они нам говорили, что мы неправильно окопы роем. А мы уже вырыли столько окопов, а они говорят: в другом месте ройте. Потом они ушли, а мы дальше продолжали свое делать", — рассказал Бондаренко в разговоре с РИА Новости.

Также Бондаренко добавил, что он до последнего момента не понимал, что находится на передовой, будучи уверенным, что ночью его с товарищами привезли в тыл. О настоящем местонахождении бойцов ВСУ никто не предупредил, и не сказал, куда отступать в случае необходимости.

Ранее группа мобилизованных украинцев из 54-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, находившаяся под Купянском, оказалась в плену у бойцов 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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