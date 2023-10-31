Украинский военнопленный: подготовка оборонительных позиций под Купянском находится под контролем наёмников

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

За подготовкой оборонительных позиций ВСУ под Купянском в Харьковской области следят иностранные наёмники. Об этом сообщил военнослужащий 54-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Николай Бондаренко, попавший в плен к россиянам.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

"Иностранцы где-то были, но я только двух человек видел. В тылу стояли. Два человека ходили в балаклавах, я даже лица не видел. Они нам говорили, что мы неправильно окопы роем. А мы уже вырыли столько окопов, а они говорят: в другом месте ройте. Потом они ушли, а мы дальше продолжали свое делать", — рассказал Бондаренко в разговоре с РИА Новости.

Также Бондаренко добавил, что он до последнего момента не понимал, что находится на передовой, будучи уверенным, что ночью его с товарищами привезли в тыл. О настоящем местонахождении бойцов ВСУ никто не предупредил, и не сказал, куда отступать в случае необходимости.

Ранее группа мобилизованных украинцев из 54-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, находившаяся под Купянском, оказалась в плену у бойцов 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск.