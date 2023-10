Your browser does not support the audio element.

За подготовкой оборонительных позиций ВСУ под Купянском в Харьковской области следят иностранные наёмники. Об этом сообщил военнослужащий 54-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Николай Бондаренко, попавший в плен к россиянам.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0