Солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) стали регулярно покидать позиции в районе Купянска без соответствующих приказов командования.
По словам подполковника Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко, украинские боевики бегут с позиций у Синьковки, Петропавловки и Берестового.
Как пояснил военный эксперт в беседе с РИА Новости, количество таких случаев увеличилось, если сравнивать с прошлой неделей.
Он добавил, что солдаты ВСУ, оставляющие позиции, зачастую переодеваются в гражданское и покидают зону боёв.
Ранее Марочко заявил о прибытии украинских спецслужб на Купянское направление для работы с военнослужащими, которые отказываются выполнять приказы Киева.
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