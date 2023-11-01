Военспец Марочко сообщил о бегстве солдат ВСУ с позиций на Купянском направлении

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) стали регулярно покидать позиции в районе Купянска без соответствующих приказов командования.

Фото: openverse.org by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

По словам подполковника Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко, украинские боевики бегут с позиций у Синьковки, Петропавловки и Берестового.

Как пояснил военный эксперт в беседе с РИА Новости, количество таких случаев увеличилось, если сравнивать с прошлой неделей.

Он добавил, что солдаты ВСУ, оставляющие позиции, зачастую переодеваются в гражданское и покидают зону боёв.

Ранее Марочко заявил о прибытии украинских спецслужб на Купянское направление для работы с военнослужащими, которые отказываются выполнять приказы Киева.