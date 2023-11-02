Бойцы ЗВО уничтожили броневик Humvee с помощью "Ланцета" в районе Купянска

Российские военные, представляющие Западный военный округ (ЗВО), применили барражирующий боеприпас "Ланцет" для уничтожения американского бронеавтомобиля Humvee в зоне спецоперации.

Фото: Официальный сайт Минобороны РФ

По словам разведчика ВС РФ, цель была поражена в районе Купянска. Он пояснил, что российские солдаты обнаружили броневик, который прибыл на позиции украинских боевиков, а затем решили нанести удар по технике противника.

"Беспилотным барражирующим боеприпасом "Ланцет" машина была уничтожена", — подчеркнул военнослужащий в беседе с РИА Новости.

Это уже не первый случай уничтожения бронеавтомобиля Humvee в ходе СВО. Так, в августе броневик подорвался на российской противотанковой мине ТМ-62.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская армия терпит поражение, несмотря на поставки новых видов вооружений Североатлантического альянса.