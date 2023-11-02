Российские военные, представляющие Западный военный округ (ЗВО), применили барражирующий боеприпас "Ланцет" для уничтожения американского бронеавтомобиля Humvee в зоне спецоперации.
По словам разведчика ВС РФ, цель была поражена в районе Купянска. Он пояснил, что российские солдаты обнаружили броневик, который прибыл на позиции украинских боевиков, а затем решили нанести удар по технике противника.
"Беспилотным барражирующим боеприпасом "Ланцет" машина была уничтожена", — подчеркнул военнослужащий в беседе с РИА Новости.
Это уже не первый случай уничтожения бронеавтомобиля Humvee в ходе СВО. Так, в августе броневик подорвался на российской противотанковой мине ТМ-62.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская армия терпит поражение, несмотря на поставки новых видов вооружений Североатлантического альянса.
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