Появилось видео, как в Одессе ракета украинской ПВО рушится на город

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ночь на 6 ноября в городе Одесса раздаются взрывы.

Фото: скриншот из видео очевидцев

Уточняется, что российские беспилотники атакуют причерноморские города Украины. По информации очевидцев, "прилёты" зафиксированы около одесского порта.

По кадрам, которые уже появились в Интернете, видно, что украинские системы противовоздушной обороны работают хаотично.

А одно видео из Одессы демонстрирует, как ракета ПВО ВСУ взлетает и тут же падает на город.

Ранее сообщалось, что аэродром Днепропетровска, откуда взлетали самолёты на Крым, потерял защиту.

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