В ночь на 6 ноября в городе Одесса раздаются взрывы.
Уточняется, что российские беспилотники атакуют причерноморские города Украины. По информации очевидцев, "прилёты" зафиксированы около одесского порта.
По кадрам, которые уже появились в Интернете, видно, что украинские системы противовоздушной обороны работают хаотично.
А одно видео из Одессы демонстрирует, как ракета ПВО ВСУ взлетает и тут же падает на город.
Ранее сообщалось, что аэродром Днепропетровска, откуда взлетали самолёты на Крым, потерял защиту.
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