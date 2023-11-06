Times: украинские солдаты сочли танковый прорыв ВСУ чем-то из области фантастики

Украинские солдаты не верят в возможность танкового прорыва на линии боевого соприкосновения. Об этом заявили офицеры ВСУ, прошедшие обучение у инструкторов НАТО.

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Они обратили внимание на неэффективность усвоенных тактик против Вооружённых сил РФ. Помимо этого, военнослужащие сообщили о проблемах в ВСУ. По словам командующего батальоном, Киев испытывает серьёзный дефицит живой силы.

"Танковый прорыв с нашей стороны — это сейчас что-то из области научной фантастики", — отметил начальник штаба батальона 32-й украинской бригады Михаил Лысенко в беседе с газетой Times.

Ранее солдаты ВСУ признались, что стали готовиться к худшему сценарию после слов главкома Валерия Залужного о тупике в ходе украинского конфликта. Они убеждены: ситуация на поле боя будет становиться всё хуже для Киева, который шаг за шагом проигрывает противостояние с Москвой.