Бывшие солдаты ВСУ поступили на службу в ОБТФ "Каскад" и отправятся в зону СВО. Бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого принесли присягу России.
Батальон будет выполнять боевые задачи в составе российского оперативно-боевого тактического формирования "Каскад".
"Мы давали присягу уже один раз украинскому народу, но мы не предали украинский народ, украинский народ сейчас находится в заложниках у преступного киевского режима. Мы даем присягу русскому народу, но не предавая при этом украинский народ", — рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ Владислав Коваленко.
Как подчеркнул военнослужащий, русский и украинский народ — братья, но страну необходимо освободить от киевского режима, который создал действующий президент Незалежной Владимир Зеленский.
Для солдат провели учения на полигонах, они прошли военную подготовку и готовы к оправке в зону СВО.
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