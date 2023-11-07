Экс-солдаты ВСУ принесли присягу России

Бывшие солдаты ВСУ поступили на службу в ОБТФ "Каскад" и отправятся в зону СВО. Бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого принесли присягу России.

Фото: Вадим Савицкий

Батальон будет выполнять боевые задачи в составе российского оперативно-боевого тактического формирования "Каскад".

"Мы давали присягу уже один раз украинскому народу, но мы не предали украинский народ, украинский народ сейчас находится в заложниках у преступного киевского режима. Мы даем присягу русскому народу, но не предавая при этом украинский народ", — рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ Владислав Коваленко.

Как подчеркнул военнослужащий, русский и украинский народ — братья, но страну необходимо освободить от киевского режима, который создал действующий президент Незалежной Владимир Зеленский.

Для солдат провели учения на полигонах, они прошли военную подготовку и готовы к оправке в зону СВО.

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