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Опубликованы видеокадры, на которых боец ВС РФ в одиночку обратил в бегство 15 солдат ВСУ

Силовые структуры

Российский боец из второго батальона 71-го полка 42-й дивизии Вооружённых сил Российской Федерации смог справиться один с 15 военнослужащими ВСУ и заставил их бежать. Эту информацию распространил в своём Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.

Согласно его сообщению, солдат, находясь в лесной засаде в обороне, столкнулся один на один с 15 наступающими солдатами противника.

Когда украинский пулемётчик приблизился, российский пехотинец открыл огонь вплотную и уничтожил его, после чего остальные военнослужащие ВСУ панически побежали врассыпную. В процессе отступления наш боец закидывал гранатами уходящего противника. Опубликовано соответствующее видео.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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