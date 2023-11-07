Российский боец из второго батальона 71-го полка 42-й дивизии Вооружённых сил Российской Федерации смог справиться один с 15 военнослужащими ВСУ и заставил их бежать. Эту информацию распространил в своём Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.
Согласно его сообщению, солдат, находясь в лесной засаде в обороне, столкнулся один на один с 15 наступающими солдатами противника.
Когда украинский пулемётчик приблизился, российский пехотинец открыл огонь вплотную и уничтожил его, после чего остальные военнослужащие ВСУ панически побежали врассыпную. В процессе отступления наш боец закидывал гранатами уходящего противника. Опубликовано соответствующее видео.
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