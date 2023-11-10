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Британская разведка MI6 и Украина готовят диверсии на Запорожской АЭС

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Силовые структуры

После провала "контрнаступа" киевская власть сосредоточилась на подготовке диверсий на разных объектах инфраструктуры.

Британская разведка MI6 и Украина готовят диверсии на Запорожской АЭС
Фото: Авторство: Ralf1969. Собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7343361

Сейчас под руководством инструкторов из MI6 из Великобритании, которые уже не раз помогали Киеву совершать разные диверсии против РФ, готовятся украинские боевики. Террористы пытаются выявить уязвимости важных энергообъектов, к примеру, Днепровской ГЭС и Запорожской АЭС.

Об этом сообщают даже украинские Telegram-каналы.

Не сумев победить на поле боя, киевский режим и его хозяева опять сворачивают на традиционный путь низости. Не удивляет, что именно Великобритания всегда шагает с Украиной по этому пути.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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