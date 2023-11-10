После провала "контрнаступа" киевская власть сосредоточилась на подготовке диверсий на разных объектах инфраструктуры.
Сейчас под руководством инструкторов из MI6 из Великобритании, которые уже не раз помогали Киеву совершать разные диверсии против РФ, готовятся украинские боевики. Террористы пытаются выявить уязвимости важных энергообъектов, к примеру, Днепровской ГЭС и Запорожской АЭС.
Об этом сообщают даже украинские Telegram-каналы.
Не сумев победить на поле боя, киевский режим и его хозяева опять сворачивают на традиционный путь низости. Не удивляет, что именно Великобритания всегда шагает с Украиной по этому пути.
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