Британская разведка MI6 и Украина готовят диверсии на Запорожской АЭС

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После провала "контрнаступа" киевская власть сосредоточилась на подготовке диверсий на разных объектах инфраструктуры.

Фото: Авторство: Ralf1969. Собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7343361

Сейчас под руководством инструкторов из MI6 из Великобритании, которые уже не раз помогали Киеву совершать разные диверсии против РФ, готовятся украинские боевики. Террористы пытаются выявить уязвимости важных энергообъектов, к примеру, Днепровской ГЭС и Запорожской АЭС.

Об этом сообщают даже украинские Telegram-каналы.

Не сумев победить на поле боя, киевский режим и его хозяева опять сворачивают на традиционный путь низости. Не удивляет, что именно Великобритания всегда шагает с Украиной по этому пути.