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Жена без вести пропавшего военного о коррупции в ВСУ: 10 тысяч за эвакуацию с поля боя

Силовые структуры

Супруга без вести пропавшего военнослужащего армии Украины рассказала о жуткой коррупции в ВСУ.

Жена без вести пропавшего военного о коррупции в ВСУ: 10 тысяч за эвакуацию с поля боя
Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", предоставляя видеоролик с её рассказом.

На кадрах она говорит, за сколько и за что именно солдаты обязаны платить командованию 77-й отдельной аэромобильной десантной бригады ВСУ.

По словам девушки, от 30 тысяч до 70 тысяч гривен всушники платят за невыход на боевое задание, 20 тысяч гривен за десятидневный отпуск, 10 тысяч гривен за эвакуацию с поля боя. Кроме того, она сообщила, что такая обычная вещь для солдата, как "рожок" для автомата стоит от 750 до 1000 гривен.

Она сказала, что все доказательства недавно передала СБУ, ГБР, а также прокуратуру, однако оттуда пришли отписки, что материалы переданы в МВД Украины.

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Жена без вести пропавшего военного о коррупции в ВСУ: 10 тысяч за эвакуацию с поля боя
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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