ВС РФ днём и вечером 21 ноября ракетами типа Х-31П атаковали цели в Одесской области.
Мощный ракетный удар нанесён по порту в Одессе: над ним стоит столб дыма, а всего в районе порта зафиксировано два взрыва. Также разбита портовая инфраструктура в дельте Дуная в районе Вилково.
Цель удара — выявить и уничтожить системы ПВО, заявила пресс-служба армии Украины. Силы обороны юга Украины также уже сообщили, что тактическая авиация российских сил ещё в море — всем рекомендуется оставаться в укрытиях.
Ранее появилась информация о бегстве украинских батальонов из Авдеевки.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.