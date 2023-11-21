Мощный удар нанесён по целям в Одессе: над портом стоит столб дыма

ВС РФ днём и вечером 21 ноября ракетами типа Х-31П атаковали цели в Одесской области.

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Мощный ракетный удар нанесён по порту в Одессе: над ним стоит столб дыма, а всего в районе порта зафиксировано два взрыва. Также разбита портовая инфраструктура в дельте Дуная в районе Вилково.

Цель удара — выявить и уничтожить системы ПВО, заявила пресс-служба армии Украины. Силы обороны юга Украины также уже сообщили, что тактическая авиация российских сил ещё в море — всем рекомендуется оставаться в укрытиях.

Ранее появилась информация о бегстве украинских батальонов из Авдеевки.