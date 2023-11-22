"Раздражённый" Писториус сказал СМИ, что ФРГ не поставит Украине ракеты Taurus

ФРГ не поставит Киеву крылатые ракеты Taurus.

Фото: Jwnabd, commons.wikimedia. org/w/index.php?curid=167030

Об этом с раздражением сказал прессе глава Министерства обороны германии Борис Писториус.

СМИ считают, что такое решение официального Берлина уменьшает для ВСУ "шансы повернуть ход войны на юге и востоке страны в свою пользу".

Ранее сообщалось, что большая часть немецких граждан поддерживает решение канцлера Олафа Шольца не отправлять Украине ракеты воздушного базирования.

В октябре он после раздумий принял решения не передавать Киеву Taurus из-за возможной эскалации в отношениях с РФ. Тогда он подвёргся критике ряда оппозиционных партий Германии, однако большая часть электората поддержала Шольца.