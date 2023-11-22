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"Раздражённый" Писториус сказал СМИ, что ФРГ не поставит Украине ракеты Taurus

Силовые структуры

ФРГ не поставит Киеву крылатые ракеты Taurus.

"Раздражённый" Писториус сказал СМИ, что ФРГ не поставит Украине ракеты Taurus
Фото: Jwnabd, commons.wikimedia. org/w/index.php?curid=167030

Об этом с раздражением сказал прессе глава Министерства обороны германии Борис Писториус.

СМИ считают, что такое решение официального Берлина уменьшает для ВСУ "шансы повернуть ход войны на юге и востоке страны в свою пользу".

Ранее сообщалось, что большая часть немецких граждан поддерживает решение канцлера Олафа Шольца не отправлять Украине ракеты воздушного базирования.

В октябре он после раздумий принял решения не передавать Киеву Taurus из-за возможной эскалации в отношениях с РФ. Тогда он подвёргся критике ряда оппозиционных партий Германии, однако большая часть электората поддержала Шольца.

На что способна крылатая ракета Taurus?
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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