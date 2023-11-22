Украина лишилась комплекса ПВО Iris-T: дважды в одну воронку

Российская армия в Одесской области вывела из строя немецкий Iris-T.

Фото: topwar.ru

Официально Украина косвенно подтвердила уничтожение дорогостоящего и так нужного ВСУ комплекса противовоздушной обороны. Киев уже сообщил, что удар ВС РФ пришёлся по припортовой инфраструктуре, административному зданию и "открытой местности" в городе Белгород-Днестровский.

Украинские информресурсы уточнили, что немецкий комплекс ПВО, которым заменили сожженную пару месяцев назад систему С-300П, находился на открытой местности.

Характерно, что Iris-T был уничтожен в аккурат к заявлению Берлина об очередных поставках комплексов противовоздушной обороны Украине.