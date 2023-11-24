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ФСБ: в Феодосии задержан мужчина который передавал Украине комплектующих для военных самолетов

Силовые структуры » ФСБ

В Феодосии сотрудники крымского УФСБ задержали местного жителя, которого подозревают в передаче украинским боевикам запчастей и
комплектующих к военной авиационной технике.

ФСБ: в Феодосии задержан мужчина который передавал Украине комплектующих для военных самолетов
Фото: https:// www.facebook.com/FsbCsn/

Сообщается, что крымчанин был завербован украинскими спецслужбами и за вознаграждение переправлял в Незалежную комплектующие к самолетам, произведенным в России и находящихся на вооружении ВВС Украины.

Ранее стало известно, что в ДНР сотрудники регионального УФСБ
обнаружили тайник диверсантов, замаскированный под газовый баллон: там находились гранатометы для осуществления терактов на территории России.

ФСБ задержали украинских диверсантов
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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