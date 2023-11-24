ФСБ: в Феодосии задержан мужчина который передавал Украине комплектующих для военных самолетов

В Феодосии сотрудники крымского УФСБ задержали местного жителя, которого подозревают в передаче украинским боевикам запчастей и

комплектующих к военной авиационной технике.

Фото: https:// www.facebook.com/FsbCsn/

Сообщается, что крымчанин был завербован украинскими спецслужбами и за вознаграждение переправлял в Незалежную комплектующие к самолетам, произведенным в России и находящихся на вооружении ВВС Украины.

Ранее стало известно, что в ДНР сотрудники регионального УФСБ

обнаружили тайник диверсантов, замаскированный под газовый баллон: там находились гранатометы для осуществления терактов на территории России.

ФСБ задержали украинских диверсантов