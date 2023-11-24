В Феодосии сотрудники крымского УФСБ задержали местного жителя, которого подозревают в передаче украинским боевикам запчастей и
комплектующих к военной авиационной технике.
Сообщается, что крымчанин был завербован украинскими спецслужбами и за вознаграждение переправлял в Незалежную комплектующие к самолетам, произведенным в России и находящихся на вооружении ВВС Украины.
Ранее стало известно, что в ДНР сотрудники регионального УФСБ
обнаружили тайник диверсантов, замаскированный под газовый баллон: там находились гранатометы для осуществления терактов на территории России.
Символ мог появиться между апрелем и августом 2023 года.