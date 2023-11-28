В ВСУ заявили о накопленном дефиците живой военной силы. Советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко выступил с соответствующим признанием в интервью украинскому агентству ТСН в Telegram.
"Огромный дефицит военных, нужно проводить ротацию и подтягивать резервы", — сказал он.
По мнению Лещенко, на текущий момент военному руководству Украины следует поменять тех, кто находится на востоке, военными, расположенными на западе Украины.
Ранее сообщалось, что полковник в отставке и военный аналитик Юрий Кнутов прокомментировал использование боевиками Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) пулемётов Максима. Известно, что в зоне СВО была замечена спарка максимов.
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