В офисе Зеленского признали огромный дефицит живой военной силы

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В ВСУ заявили о накопленном дефиците живой военной силы. Советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко выступил с соответствующим признанием в интервью украинскому агентству ТСН в Telegram.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

"Огромный дефицит военных, нужно проводить ротацию и подтягивать резервы", — сказал он.

По мнению Лещенко, на текущий момент военному руководству Украины следует поменять тех, кто находится на востоке, военными, расположенными на западе Украины.

Ранее сообщалось, что полковник в отставке и военный аналитик Юрий Кнутов прокомментировал использование боевиками Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) пулемётов Максима. Известно, что в зоне СВО была замечена спарка максимов.