В отравлении жены Буданова разглядели "русский след": не прошло и суток

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ранее сообщалось, что супругу главы ГУР Украины Кирилла Буданова - Марианну пытались отравить ртутью и мышьяком.

Фото: Telegram-канал издания Руслана Осташко

Это и подтвердил руководитель Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк.

Однако не прошло и суток, как в отравлении уже разглядели "русский след"

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов сказал, что "главной гипотезой" отравления Будановой сейчас является работа русских спецслужб. Почему он так считает, и зачем это Москве вообще нужно, Юсов не уточнил. По всей вероятности, всё дело в истеричной русофобии, которая не даст найти настоящих отравителей.

Кстати, гипотезу о "русских" накануне высказал и Михаил Саакашвили. Из больницы, где он лечится от психических заболеваний, он провёл "расследование" и выяснил, что жену, а также многих мужчин в окружении её — отравили русские.