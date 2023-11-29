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В отравлении жены Буданова разглядели "русский след": не прошло и суток

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Силовые структуры

Ранее сообщалось, что супругу главы ГУР Украины Кирилла Буданова - Марианну пытались отравить ртутью и мышьяком.

В отравлении жены Буданова разглядели "русский след": не прошло и суток
Фото: Telegram-канал издания Руслана Осташко

Это и подтвердил руководитель Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк.

Однако не прошло и суток, как в отравлении уже разглядели "русский след"

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов сказал, что "главной гипотезой" отравления Будановой сейчас является работа русских спецслужб. Почему он так считает, и зачем это Москве вообще нужно, Юсов не уточнил. По всей вероятности, всё дело в истеричной русофобии, которая не даст найти настоящих отравителей.

Кстати, гипотезу о "русских" накануне высказал и Михаил Саакашвили. Из больницы, где он лечится от психических заболеваний, он провёл "расследование" и выяснил, что жену, а также многих мужчин в окружении её — отравили русские.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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