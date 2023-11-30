Украинский пленный заявил об отказе морпехов на Херсонщине идти в "мясные" штурмы

Пленный украинский морпех из 38-й бригады морской пехоты ВСУ Руслан Нестерюк сообщил, что на Херсонском направлении многие военнослужащие отказываются выполнять приказы командования, так как они считают их самоубийственными.

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"В отказ идут выполнять задачи… Ну идут в отказ люди. Вот ну потому что кидают их в мясо", — сказал военнопленный агентству РИА Новости.

Он был схвачен российской армией в Херсонской области на левом берегу Днепра 22 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что российские десантники нанесли артудар по позициям ВСУ у Работино.