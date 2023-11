Пленный украинский морпех из 38-й бригады морской пехоты ВСУ Руслан Нестерюк сообщил, что на Херсонском направлении многие военнослужащие отказываются выполнять приказы командования, так как они считают их самоубийственными.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0