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Украинский пленный заявил об отказе морпехов на Херсонщине идти в "мясные" штурмы

Силовые структуры

Пленный украинский морпех из 38-й бригады морской пехоты ВСУ Руслан Нестерюк сообщил, что на Херсонском направлении многие военнослужащие отказываются выполнять приказы командования, так как они считают их самоубийственными.

Украинский пленный заявил об отказе морпехов на Херсонщине идти в "мясные" штурмы
Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

"В отказ идут выполнять задачи… Ну идут в отказ люди. Вот ну потому что кидают их в мясо", — сказал военнопленный агентству РИА Новости.

Он был схвачен российской армией в Херсонской области на левом берегу Днепра 22 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что российские десантники нанесли артудар по позициям ВСУ у Работино.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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