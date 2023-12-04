Российская армия перешла к тактике полного уничтожения ВСУ.
Об этом сообщает издание Interia, ссылаясь на польского генерала Леона Коморницкого.
Он отмечает, что в последние месяцы украинская армия, политики и союзники киевской власти "допустили немало ошибок", негативно повлиявших на положение ВСУ.
Помимо этого, руководство украинских Вооружённых сил опоздало со своим контрнаступом, из-за чего российская армия получила достаточно времени, чтобы подготовиться к обороне, что смогло истощить украинскую сторону.
ВСУ не сможет победить, подытожил Коморницкий.
Певица София Ротару вывезла с Украины любимого внука — Анатолия Евдокименко.