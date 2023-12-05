В Крыму нашли заминированный украинский катер

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Заминированный безэкипажный катер ВСУ выбросило на берег Крыма, сообщил телеграм-канал SHOT во вторник.

Фото: Минобороны РФ

Необычную находку сделали жители села Молочное Сакского района утром 4 декабря. Морской беспилотник мирно покоился на пляже, но подходить к нему они не стали, резонно предположив, что это небезопасно, а вызвали экстренные службы.

По всей видимости, катер был запущен украинскими военными, чтобы взорвать какой-нибудь объект, но потерял управление под воздействием российских средств РЭБ.

Ночью и утром 5 декабря полуостров подвергся особенно массовому налёту воздушных БПЛА — по данным Минобороны РФ, были перехвачены десятки дронов, пришлось даже временно останавливать движение по Крымскому мосту.