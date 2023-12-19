Ким Чен Ын погрозил США очень большой ракетой

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Генсек Компартеи Северной Кореи Ким Чен Ын погрозил Вашингтону очень большой ракетой.

Фото: REX/Shutterstock

Накануне Пхеньньян провёл успешный пуск своей огромной межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18".

Официальный Токио, наблюдавший за ракетой, отметил, что она действительно большая и способна достичь любой точки Соединённых Штатов.

Ким Чен Ын после этого заявил, что КНДР "дала сигнал враждебным силам". Он отметил, что, учения были сигналом для США о том, какими будут действия, если Белый дом сделает "ошибочное решение".