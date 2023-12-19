Генсек Компартеи Северной Кореи Ким Чен Ын погрозил Вашингтону очень большой ракетой.
Накануне Пхеньньян провёл успешный пуск своей огромной межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18".
Официальный Токио, наблюдавший за ракетой, отметил, что она действительно большая и способна достичь любой точки Соединённых Штатов.
Ким Чен Ын после этого заявил, что КНДР "дала сигнал враждебным силам". Он отметил, что, учения были сигналом для США о том, какими будут действия, если Белый дом сделает "ошибочное решение".
Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.