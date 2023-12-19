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Ким Чен Ын погрозил США очень большой ракетой

0:38
Силовые структуры

Генсек Компартеи Северной Кореи Ким Чен Ын погрозил Вашингтону очень большой ракетой.

Ким Чен Ын погрозил США очень большой ракетой
Фото: REX/Shutterstock

Накануне Пхеньньян провёл успешный пуск своей огромной межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18".

Официальный Токио, наблюдавший за ракетой, отметил, что она действительно большая и способна достичь любой точки Соединённых Штатов.

Ким Чен Ын после этого заявил, что КНДР "дала сигнал враждебным силам". Он отметил, что, учения были сигналом для США о том, какими будут действия, если Белый дом сделает "ошибочное решение".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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