СКР провело обыски в издательстве "Захаров", выпускающего книги Акунина

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры МВД

Сотрудники СКР провели обыски в издательстве "Захаров". Отмечается, что оно выпускало книги Бориса Акунина* (Григория Чхартишвили), внесённого в список иноагентов в России. Информация об этом приводится в социальной сети Facebook*.

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Отмечается, что это издательство стало первой организацией, которое начало публиковать тексты Акунина. Серию книг про Эраста Фандорина выпустило это издательство.

"В издательство "Захаров" пришли из Следственного комитета с обыском. Пока ничего не понятно", — сообщили там.

Ранее сообщалось о том, что задержаны 11 подозреваемых в коррупции в подмосковном правительстве, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области в понедельник.

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