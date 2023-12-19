СКР провело обыски в издательстве "Захаров", выпускающего книги Акунина

Сотрудники СКР провели обыски в издательстве "Захаров". Отмечается, что оно выпускало книги Бориса Акунина* (Григория Чхартишвили), внесённого в список иноагентов в России. Информация об этом приводится в социальной сети Facebook*.
Отмечается, что это издательство стало первой организацией, которое начало публиковать тексты Акунина. Серию книг про Эраста Фандорина выпустило это издательство.
"В издательство "Захаров" пришли из Следственного комитета с обыском. Пока ничего не понятно", — сообщили там.
Ранее сообщалось о том, что задержаны 11 подозреваемых в коррупции в подмосковном правительстве, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области в понедельник.
** Соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.
Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.