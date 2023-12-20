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Пленный солдат ВСУ: каждый месяц из роты ВСУ дезертируют около 20 человек

Силовые структуры

От 15 до 20 военнослужащих ВСУ каждый месяц сбегают с линии боевого соприкосновения, следует из заявления пленного украинского солдата Олега Белоусова.

Пленный солдат ВСУ: каждый месяц из роты ВСУ дезертируют около 20 человек
Фото: openverse.org by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

По его словам, командиры ВСУ иногда позволяют военным оставлять позиции. Однако для этого следует заплатить им не меньше 1000 гривен, уточнил пленный.

Военный отметил в беседе с РИА Новости, что стал свидетелем дезертирства порядка 15-20 человек, которые служили в одной роте.

Как подчеркнул Белоусов, он принял решение сдаться в российский плен в текущем месяце.

Ранее руководитель Запорожской области Евгений Балицкий спрогнозировал завершение сопротивления ВСУ на линии соприкосновения к весне 2024 года. Он добавил, что Киев испытывает серьёзный дефицит военной техники и снарядов.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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