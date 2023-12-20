Пленный солдат ВСУ: каждый месяц из роты ВСУ дезертируют около 20 человек

От 15 до 20 военнослужащих ВСУ каждый месяц сбегают с линии боевого соприкосновения, следует из заявления пленного украинского солдата Олега Белоусова.

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По его словам, командиры ВСУ иногда позволяют военным оставлять позиции. Однако для этого следует заплатить им не меньше 1000 гривен, уточнил пленный.

Военный отметил в беседе с РИА Новости, что стал свидетелем дезертирства порядка 15-20 человек, которые служили в одной роте.

Как подчеркнул Белоусов, он принял решение сдаться в российский плен в текущем месяце.

Ранее руководитель Запорожской области Евгений Балицкий спрогнозировал завершение сопротивления ВСУ на линии соприкосновения к весне 2024 года. Он добавил, что Киев испытывает серьёзный дефицит военной техники и снарядов.