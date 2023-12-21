Бойцы группировки войск "Центр" разбили ВСУ на Краснолиманском направлении, в ходе слаженной работы российских бойцов противник потерял коло 189 человек личного состава.
Поражение украинской 63-й механизированной бригаде нанесли бойцы мотострелкового полка под прикрытием огня артиллерии.
"При поддержке артиллерийских расчётов нанесено поражение штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 180 военнослужащих", — сообщили в Минобороны ТАСС.
Ранее стало известно, что на Артёмовском направлении российские бойцы обнаружили и отбили у противника опорный пункт. Во время штурма и зачистки территории украинцы бросились бежать с позиций, бросив раненых и убитых сослуживцев.
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