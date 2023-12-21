ВСУ потеряли до 180 человек на Краснолиманском направлении

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы группировки войск "Центр" разбили ВСУ на Краснолиманском направлении, в ходе слаженной работы российских бойцов противник потерял коло 189 человек личного состава.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Поражение украинской 63-й механизированной бригаде нанесли бойцы мотострелкового полка под прикрытием огня артиллерии.

"При поддержке артиллерийских расчётов нанесено поражение штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 180 военнослужащих", — сообщили в Минобороны ТАСС.

Ранее стало известно, что на Артёмовском направлении российские бойцы обнаружили и отбили у противника опорный пункт. Во время штурма и зачистки территории украинцы бросились бежать с позиций, бросив раненых и убитых сослуживцев.