Полковник в отставке и бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что украинская нация почти уничтожена за время проведения СВО. Макгрегор подчеркнул, что конфликт был полностью спровоцирован НАТО.
"Украинская нация фактически мертва, она находится в коматозном состоянии. Путин сделал все возможное, чтобы избежать войны с США и НАТО, а мы сделали все возможное, чтобы ее спровоцировать", — так написал американский офицер в соц. сети Х.
Также он выделил, что никакой выгоды Россия от конфликта с Украиной не имеет, но вторая сторона несёт тяжелейшие потери.
Макгрегор призвал НАТО остановить конфликт.
Ранее также полковник Макгрегор заявил, что РФ не завершит спецоперацию без взятия Одессы и Харькова. Он напомнил, что Одесса и Харьков — русскоговорящие города.
Дачникам, которые собираются посадить в своем саду красивоцветущий кустарник, но пока не определились с выбором, стоит присмотреться к луизеании (миндалю трёхлопастному).