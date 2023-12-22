Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о почти полном уничтожении украинской нации из-за НАТО

Полковник в отставке и бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что украинская нация почти уничтожена за время проведения СВО. Макгрегор подчеркнул, что конфликт был полностью спровоцирован НАТО.

Фото: "U.S., Ukranian Forces Train in Ukraine During Rapid Trident 2011" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

"Украинская нация фактически мертва, она находится в коматозном состоянии. Путин сделал все возможное, чтобы избежать войны с США и НАТО, а мы сделали все возможное, чтобы ее спровоцировать", — так написал американский офицер в соц. сети Х.

Также он выделил, что никакой выгоды Россия от конфликта с Украиной не имеет, но вторая сторона несёт тяжелейшие потери.

Макгрегор призвал НАТО остановить конфликт.

Ранее также полковник Макгрегор заявил, что РФ не завершит спецоперацию без взятия Одессы и Харькова. Он напомнил, что Одесса и Харьков — русскоговорящие города.