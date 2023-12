Полковник в отставке и бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что украинская нация почти уничтожена за время проведения СВО. Макгрегор подчеркнул, что конфликт был полностью спровоцирован НАТО.

Фото: "U.S., Ukranian Forces Train in Ukraine During Rapid Trident 2011" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.